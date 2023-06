Il Perugino e Signorelli a Venezia

ORVIETO – Il Perugino e Luca Signorelli navigano sul Canal Grande. Al via la campagna promozionale per le celebrazioni del grande artista. Cento tabelle posizionate all’interno dei vaporetti adibiti al trasporto pubblico acqueo della città di Venezia avranno il compito di far viaggiare il claim dei 500 anni dei due maestri dell’ arte italiana. La pianificazione pubblicitaria, curata dall’ agenzia orvietana Advenya, sfilerà per tutto il mese di giugno davanti ad un’audience internazionale. "Siamo orgogliosi e soddisfatti, di aver portato un evento così rilevante davanti ad un pubblico numericamente elevato ed eterogeneo - dichiara Luca Perisse, titolare di Advenya Comunicazione e Sostenibilità – Ho iniziato la mia carriera di pubblicitario dodici anni fa proprio nella città metropolitana di Venezia e posso confermare che i vaporetti sono senza dubbio il mezzo più apprezzato e ambito per promuovere eventi e campagne di pubblica utilità sociale, perché parlano ogni giorno a migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo".

Il circuito pubblicitario si compone di 100 pannelli di dimensione 70x25cm distribuiti sulla flotta del trasporto pubblico garantendo così al messaggio di accompagnare gli utenti nei punti più gettonati della laguna, come piazza san Marco, Rialto, Piazzale Roma, Giudecca, Tronchetto. Un apposito qr code riportato sulla grafica -permetterà agli utenti di scaricare l’ app su smartphone e di visionare l’elenco degli eventi celebrativi per i 500 anni del Perugino e Signorelli. "Un ringraziamento speciale - conclude Perisse - lo voglio dedicare al Presidente del Gal Trasimeno Orvietano Gionni Moscetti che ha avuto la grande intuizione di far decorrere la campagna proprio il 31 maggio, in concomitanza con l’inizio del Salone Nautico di Venezia, evento che attira ogni anno migliaia di turisti e appassionati del settore".