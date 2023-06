Il Perugino dà i numeri Alla Galleria Nazionale la mostra richiama oltre 100mila visitatori

di Sofia Coletti

Perugino superstar. Più di 100mila visitatori (102.300 per essere esatti) in 100 giorni con una media di 1.023 persone al giorno, 1.292 visite guidate con 24.240 partecipanti, 857 gruppi organizzati, quasi 9 ogni giorno, decretano lo straordinario successo della mostra “Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo“ che la Galleria Nazionale dell’Umbria ha organizzato dal 4 marzo all’11 giugno per celebrare Pietro Vannucci a 500 anni dalla morte.

Un consenso travolgente che ha fatto della mostra un autentico fenomeno di costume, un evento da non perdere, con ricadute, a livello turistico ed economico, per tutto il territorio. "Speravamo e forse in cuor nostro sapevamo che sarebbe stato un successo, ma non pensavamo questo successo" dice il direttore della Galleria Marco Pierini che ieri ha “dato i numeri“ del Perugino. "Numeri straordinari" che però, aggiunge, non sono tutto. "Il dato eccezionale sono le manifestazioni di affetto e i complimenti ricevuti, da parte dei visitatori e dalla critica", ribadisce Pierini, curatore della mostra insieme a Veruska Picchiarelli che a sua volta sottolinea "il consenso trasversale che ha coinvolto tutte le fasce d’età e tutti i livelli di conoscenza e approfondimento. E ha portato molti perugini per la prima volta in Galleria". Con loro il sindaco Andrea Romizi che ricorda l’intesa con la Galleria ("siamo una famiglia") ed esprime "gratitudine e riconoscenza".

Capitolo ad hoc per il monumentale catalogo (Dario Cimorelli editore) di 600 pagine e quasi 4 chili, con 8 saggi, schede di 60 opere e una ricca bibliografia. Pierini ricorda le polemiche per il ritardo dell’uscita. "Sembrava fosse un bene di consumo, invece noi volevamo un’opera che restasse nel tempo, confezionata al meglio, con un elevato standard di scientificità. Questo catalogo, bellissimo, è un punto di arrivo degli studi sul Perugino". Il direttore ricorda anche il prezzo, 40 euro, "la metà di quanto vorrebbe il mercato" a cui si abbina il biglietto della mostra, rimasto invariato a 10 euro. "Una scelta lungimirante, di accessibilità anche economica".

Nell’elenco delle meraviglie brillano anche i 9.671 studenti per un totale di 435 gruppi scolastici e i 65 Bus del Perugino con 1208 studenti dalle scuole del territorio ("è il dato più bello, spero che l’intesa con Bus Italia vada avanti") ma anche i 2mila partecipanti alle 15 aperture straordinarie by night. "Impossibile prorogare la mostra, così abbiamo ampliato il più possibile la fruizione grazie a Confindustria". E poi i 10mila spettatori del docufilm uscito nei cinema, i 5.204 download del podcast e la strepitosa promozione che ha viaggiato sui canali dei media digitali, con dati record per i social della Galleria.

Con la mostra, costata un milione e mezzo di euro, "abbiamo cercato di raccontare il Perugino nei suoi anni migliori, siamo orgogliosi di aver contribuito alla sua riconsiderazione. Rispetto alla mostra di 20 anni fa, in alcune sezioni abbiamo restituito un Perugino diverso".

Ma la Galleria guarda già al futuro e Pierini svela i progetti in arrivo. Il 6 luglio si apre la mostra che festeggia i 50 anni di Umbria Jazz con tutti i manifesti, a ottobre sarà la volta di una mostra su Sandro Penna, visto nella sua attività di mercante e collezionista d’arte. E nel 2024 un’esposizione sulle stimmate di San Francesco.