Il pensiero della Caritas va ai reclusi di Capanne

Niente uova, niente merende. Quest’anno l’equipe diocesana ha deciso di festeggiare la Pasqua con un’iniziativa dedicata ai detenuti del carcere di Capanne. La Caritas ha inviato alla struttura prodotti per l’igiene personale dei reclusi. In sostanza sono stati donati shampoo e bagnoschiuma di cui era stata segnalata la necessità. "Un dono simbolico - spiega Silvia Bagnarelli - che per la comunità diocesana ha una forte valenza in quanto riassume il valore di prendersi cura di sé. Un gesto semplice per farci sentire vicini alle persone recluse e augurare la Pasqua, che per loro assume ancora di più il significato della rinascita".

Intanto nei giorni che hanno preceduto la Pasqua, nella sede della Caritas è stato inaugurato un parco giochi per i bambini e le bambine che vivono quotidianamente il “Villaggio della Carità - Sorella Provvidenza“. "Un’occasione di gioco e relazione anche per i piccoli che accompagnano genitori e nonni al Centro di ascolto, all’Emporio, alla mensa e al consultorio presso la splendida realtà di questo “Villaggio” sorto nove anni fa nella città capoluogo dell’Umbria, terra da sempre di solidarietà e condivisione", racconta il direttore don Marco Briziarelli.

A Spoleto gli Allievi Agenti del corso dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” insieme alla direttrice Maria Teresa Panone e alla Caritas hanno ricevuto alcuni bambini di diverse nazionalità presenti nel territorio spoletino - tra cui anche i rifugiati ucraini - ai quali sono state consegnate uova di cioccolato.

S.A.