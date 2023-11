Il Pd orvietano replica a Melasecche sulle colpe dei ritardi

ORVIETO E’ scontro tra il Pd orvietano e l’assessore regionale Enrico Melasecche. Il tema è collegato alle parole pronunciate dall’assessore in merito ai ritardi nella tempistica per la realizzazione della seconda parte della strada complanare. Melasecche aveva attribuito il ritardo nell’opera pubblica alla richiesta del Pd di variarne il tracciato per tutelare alcune coltivazioni agricole accanto all’autostrada. "La colpa dell’opposizione sarebbe stata quella di sollevare una questione di buon senso rispetto alla quale la maggioranza non ha avuto nulla da eccepire, tanto da impegnarsi nella revisione del tracciato originario-dice il Pd, se la maggioranza avesse ritenuto la proposta strumentale o infondata l’avrebbe potuta collocare nel cestino dell’immondizia, non prima di aver esposto al pubblico ludibrio i consiglieri colpevoli di sabotaggio. Va riconosciuto all’amministrazione comunale il merito di aver raccolto le ragioni di chi segnalava l’esigenza di una rimodulazione dell’intervento"