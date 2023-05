Il Pd: "Giusta la scelta del Comune di modificare la governance"

"La scelta del Comune di avviare subito le procedure, già calendarizzate, per la modifica del sistema di governance di SoGePu con il ritorno al consiglio di amministrazione, dopo l’esperienza dell’amministratore unico va nella giusta direzione": così la segreteria del Pd tifernate interviene sul caso. "La designazione dei partecipanti – si legge ancora in una nota – deve far prevalere criteri di funzionalità e managerialità, basati sui valori curriculari di competenze ed esperienze maturate, di cui è ricco il nostro territorio. Il rinnovo delle cariche sociali, secondo i criteri deliberati dal consiglio comunale, è la base per definire obiettivi e mission per la nuova governance della partecipata comunale".

Per quanto riguarda le indagini della Guardia di Finanza la segreteria del Pd esprime "massimo rispetto e fiducia negli organismi competenti, cui spetta il compito di fare luce sulla vicenda" e si riserva ogni successiva valutazione. Gli esponenti del Pd auspicano infine che "l’amministratore (Cristian Goracci, nella foto) compia gli atti più utili a salvaguardare la forza e il prestigio dell’azienda, avendo ben presenti, come linee guida, la tutela dei dipendenti, delle loro famiglie e del servizio reso alla comunità".

Nel corso della riunione, già da tempo convocata, la segreteria del Pd di Città di Castello ha anche affrontato "gli argomenti all’ordine del giorno con la programmazione di due iniziative sul tema della sanità pubblica e delle infrastrutture a servizio del nostro territorio".