Il Pd: "Abbiamo lasciato alla nuova Giunta un bilancio sano"

TREVI – Il Comune di Trevi vanta un bilancio sano, con progetti finanziati e avanzo della passata amministrazione guidata dall’ex sindaco la situazione che è emersa in occasione del recente consiglio comunale durante il quale è stato approvato il rendiconto di gestione del 2022. E’ stata quindi certificata la buona gestione finanziata operata dalla vecchia amministrazione in carica fino allo scorso mese di aprile. "Il Comune di Trevi – recita un comunicato del Partito democratico ha un bilancio sano e un consistente avanzo di amministrazione, indici di buon governo e capacità gestionale in una fase complicata da pandemia e grave aumento dei costi energetici. Il neo-sindaco Ferdinando Gemma (foto) eredita pertanto un ente economicamente a posto con progetti già finanziati – continua il Pd – per circa tre milioni di euro e altrettanti investimenti già avviati. Rimane da portare a termine quanto già programmato e finanziato dalla Giunta uscente. Il Pd nello svolgimento del ruolo di opposizione vigilerà affinchè venga realizzato nel migliore dei modi".