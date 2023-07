Il patto "Perugia Sicura" ’A settembre il rinnovo’

"L’amministrazione comunale è già a lavoro per proporre alcune modificheintegrazioni al Patto per Perugia Sicura attualmente vigente". In considerazione delle mutate esigenze in materia di sicurezza nel territorio di Perugia, l’assessore alla sicurezza Luca Merli, in risposta all’interrogazione presentata dal gruppo di FdI, fa sapere che ha già predisposto una bozza di modifica inoltrata nei primi giorni di luglio al prefetto di Perugia, Armando Gradone, che, unitamente ad altri eventuali correttivi, sarà sottoposta all’esame congiunto del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, per poi giungere alla sottoscrizione del patto, come indicato dal prefetto, nel mese di settembre. "Ho ritenuto necessario ancora una volta, porre un’attenzione particolare al quartiere di Fontivegge - sottolinea l’assessore Merli - affinché si possano consolidare e intensificare le strategie operative finalizzate a proseguire e migliorare l’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni noti del quartiere. Il lavoro svolto in questi ultimi anni sta producendo risultati soddisfacenti. La collaborazione tra tutte le forze dell’ordine e la presenza costante sul territorio rappresenta la strada giusta per elevare il livello di sicurezza".

"Dal lato dell’amministrazione comunale – prosegue Merli –, la scelta di dedicare un nucleo di Polizia locale al quartiere di Fontivegge è un chiaro segnale della nostra volontà di arginare l’annoso problema di sicurezza nella zona". Nell’interrogazione FdI ha ricordato "i positivi risultati rilevati, che non possono però tuttavia considerarsi pienamente risolutivi delle annose criticità".