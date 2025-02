Il patto per il clima e la sostenibilità: "Invitiamo i cittadini a partecipare"

Il Comune di Perugia ha compiuto un passo significativo verso un futuro più sostenibile, approvando il Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc). "Questo documento strategico rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare le sfide climatiche e promuovere la transizione energetica a livello locale".

Il Paesc è un piano elaborato nell’ambito del Patto dei sindaci per il clima e l’energia, un’iniziativa europea che coinvolge amministrazioni locali impegnate a ridurre le emissioni di gas serra, migliorare l’efficienza energetica e incrementare l’uso di fonti rinnovabili. Il piano si articola in due aree principali: misure per ridurre le emissioni di CO2 e altri gas serra, puntando su interventi come il miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici pubblici e privati, la promozione della mobilità sostenibile e l’adozione di tecnologie verdi; rendere la città più resiliente ai cambiamenti climatici, attraverso azioni per prevenire i rischi legati agli eventi meteorologici estremi, come ondate di calore e alluvioni.

"Attualmente - spiega l’assessore David Grohmann, il Paesc è nella sua fase di consultazione e il Comune invita i cittadini a partecipare attivamente. Fino al 31 marzo proposte e osservazioni saranno accolte per affinare il piano, rendendolo davvero condiviso e rappresentativo delle esigenze del territorio".