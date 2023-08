Il Parco di Montarale a misura di famiglia

Il Parco di Montarale sempre più accogliente e "a misura di famiglia". Con l’iniziativa "Tra natura e fantasia nel bosco di Montarale", voluta dall’Amministrazione comunale di Piegaro, domenica scorsa riflettori accesi su una delle aree verdi più pregiate del territorio. E’ trascorsa all’insegna del divertimento, della creatività e del relax, la giornata dedicata al Parco di Montarale, per rilanciare un luogo che soprattutto d’estate rappresenta una meta ideale per chi è in cerca di fresco e riposo. L’area verde, che già in passato era stata oggetto di restyling, con gli ultimi interventi effettuati dall’AFOR (Agenzia Forestale Regionale), è stata dotata di nuovi giochi in legno per bambini, di tavoli da pic nic e di un campo da bocce. "In questo modo – ha sottolineato l’assessora comunale Rosita Morcellini partecipando all’evento promozionale - il Parco si conferma un’eccellenza del nostro territorio. E’ intenzione di questa Amministrazione far sì che le famiglie possano fruire appieno di questa area naturalistica".