Il papà di Maria Elia non demorde. Una ’Voce’ per avere giustizia

La Voce di Maria è il nome dell’associazione che i genitori di Maria Elia hanno voluto creare in ricordo della figlia, morta a 17 anni durante il ricovero in ospedale. Una morte, per la quale, cinque medici, un anestesista e 4 specializzandi, sono davanti al gup di Perugia, dopo l’accoglimento dell’opposizione all’archiviazione presentata dai legali della famiglia, gli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza.

Maria morì, venne accertato, a causa di una doppia infezione che, in trentasei ore, non le aveva dato scampo. Era il 27 marzo 2022. I familiari non si erano arresi ai primi responsi sul decesso della giovanissima, chiedendo che fosse fatta piena chiarezza, in particolare sulle procedure mediche e le terapie a cui la 17enne era stata sottoposto, ritenendo, per esempio, che se fosse stata sottoposta a un trattamento di ossigenazione extracorporea del sangue in modo tempestivo, forse si sarebbe potuta salvare.

L’esito della consulenza disposta dal gup, depositato negli ultimi giorni, invece, confermerebbe la correttezza delle procedure eseguite dai medici che, nelle varie fasi del ricovero, si erano occupate di lei.

Per la ragazza, secondo la consulenza, non si sarebbe potuto fare niente.

Mentre il procedimento va avanti, il padre Gennaro presenterà, domani alle 11, alla sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni, l’associazione dedicata a Maria che si pone come obiettivo quello di sostenere vittime, o presunte tali, di malasanità e le loro famiglie.