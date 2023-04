Il Papa benedice la ’sua’ Assisi Lettera del Pontefice alla città "Il mio legame con Francesco"

Papa Francesco ha impartito la benedizione a tutta la popolazione di Assisi. Lo ha fatto prima di apporre la firma nella missiva di risposta al sindaco di Assisi Stefania Proietti che, qualche giorno fa, il 13 marzo scorso, aveva scritto al Santo Padre una lettera di auguri per i dieci anni di Pontificato. Quindici righe in cui il Pontefice ringrazia il sindaco e poi esprime il suo legame forte con la Città Serafica citando due volte il Santo di Assisi da cui ha preso il nome. Rivolgendo inoltre l’invito a "Vivere in armonia con il creato, in ascolto di Dio, delle persone e della natura, seguendo l’esempio del Poverello di Assisi".

"Una lettera – viene evidenziato da palazzo dei Priori – che ha commosso il sindaco e che spinge l’intera amministrazione comunale nell’impegno a favore della comunità con particolare attenzione ai poveri, ai più fragili, ai bisognosi". Parole del Santo padre che confermano lo speciale rapporto di papa Bergoglio con Assisi che per ben sei volte lo ha accolto; la più recente il 24 settembre scorso in occasione di ’The economy of Francesco’. Nella lettera in occasione del decennale, la Proietti aveva evidenziato il rapporto di amicizia fra il Papa e Assisi, fin da quando il 13 marzo 2013 decise di chiamarsi Francesco, ispirando a lui il Pontificato e ben due encicliche. Sottolineando come "quest’uomo venuto dalla fine del mondo non si sia mai risparmiato nel diffondere principi come la cura del Creato, la misericordia, la fraternità, la difesa dei poveri, l’accoglienza". Inoltre, augurando al Papa ogni bene, il sindaco aveva auspicato che Assisi, come sua città-messaggio, si conformi sempre più agli ideali universali dell’ecologia integrale, della fraternità, del dialogo, della pace, della difesa dei poveri e degli ultimi e della vita.