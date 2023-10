Il ’Paolo Rossi’ cade a pezzi. Spogliatoi dell’antistadio tra degrado e panche rotte

Rubinetti che perdono acqua da mesi, panchine degli spogliatoi che vanno in pezzi, mattonelle saltate e servizi igienici in pessime condizioni. E’ uno spaccato di uno degli spogliatoi degli impianti di calcio di Pian di Massiano che si trova nel Centro sportivo intitolato a Paolo Rossi. Le denunce arrivano dalle famiglie dei ragazzi e dei bambini che frequentano le squadre giovanili del Perugia Calcio e da coloro che la sera si recano per disputare le gare di calcio a 7.

La foto dei rubinetti aggiustati alla "bell’e meglio" con il nastro da pacchi, racconta meglio di ogni parola la situazione che trova chi arriva in uno di quegli spogliatoi. Situazione che va avanti da mesi, con una perdita continua e cospicua di acqua, alla faccia delle perdite delle condotte idriche e dello spreco dell’oro blu. Basterebbe cambiarli con una spesa di un centinaio di euro per ridare decoro e azzerare le inutili e costose perdite.

Per non dire delle panche degli spogliatoi e anche qui la foto testimonia come siano ridotte: la metà di esse si trovano in quelle condizioni. E anche questo accade da mesi (forse da qualche anno). Occorre aggiungere del pavimento ridotto piuttosto male o dei servizi igienici logori (trovare un rotolo di carta igienica è un scommessa) o le prese di corrente che funzionano una sì e l’altra no (quando va bene). Tutto questo a fronte di rette mensili molto salate per le famiglie e di tariffe di noleggi per i campi di calcio a 7 tra le più care della città. Un pessimo servizio e un pessimo esempio a cui andrebbe posto rimedio per il bene dei giovani e degli atleti che frequentano quegli spazi.