"Il Palazzo racconta". Festeggiati i 100 anni della sede

MASSA MARTANA- La Comunanza Agraria di Colpetrazzo ha celebrato il centenario della costruzione del suo storico Palazzo con "Il Palazzo Racconta". Un evento voluto dal presidente Sylvio Pompei e dal suo Consiglio direttivo che ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e di relatori come Sandro Ciani, Coordinatore delle Associazioni Agrarie dell’Umbria, Romano Filippucci, Presidente della Comunanza Agraria di Massa Martana, oltre a diversi esperti di storia, geografia e arte, come Marco Bagli, Matteo Piselli, Francesco Campagnani e Michele Ravaioli. Con l’occasione è stato presentato il libro "Storia della Comunanza Agraria di Colpetrazzo", curato dagli autori Alessandro Sartini e Patrizia Durastanti. Grazie all’archivio storico e alle testimonianze dei residenti, il volume ricostruisce la storia dell’Ente e del suo Palazzo, con l’obiettivo di stimolare i giovani a riscoprire le proprie origini e la bellezza del territorio. Il libro raccoglie documenti originali, fotografie storiche e approfondimenti storici, geografici e archeologici, ed è stato donato a tutti gli utenti con un contributo simbolico dato in beneficenza ad un’associazione locale, "Insieme per volare". Ma c’è di più. La Comunanza Agraria si conferma punto di riferimento per l’aggregazione comunitaria, continuando a dar voce all’articolo 3 del suo statuto: in occasione del Centenario è stato realizzato un nuovo piazzale panoramico sul retro del Palazzo, che si affaccia sul Parco "Paolo Pagliochini". A completare il progetto, gli artisti di Street Art Umbria, Paolo Legumi e Francesca Ortuso, hanno realizzato un murale dal titolo "Martani". L’opera sarà georeferenziata da Street Art Umbria, rendendola facilmente rintracciabile dai turisti insieme alle altre 150 opere sparse nella Regione.

s.f.