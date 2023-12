Il palazzetto ’Barbanera’ ha riaperto i battenti

MONTELEONE Il palazzetto dello sport “Marco Barbanera“ ha finalmente riaperto i battenti, anche se per il momento solo per le scuole dell’Istituto omnicomprensivo “Raffaele Laporta“. La cerimonia di riapertura si è tenuta venerdì , alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione e degli addetti comunali, della dirigente scolastica Cinzia Meatta e di bambini, insegnanti e genitori. Il taglio del nastro è stato seguito da una visita al palazzetto, guidata dall’architetto Lorenzo Ciculi, tecnico comunale che ha illustrato brevemente i lavori di ristrutturazione e riqualificazione che hanno interessato lo stabile. I lavori, per un importo di circa 250mila euro, di cui 142mila euro derivanti dal bando per l’impiantistica sportiva indetto dalla Regione al quale il Comune ha partecipato nel 2021, hanno riguardato il rifacimento del manto di copertura, con la sostituzione del vecchio manto deteriorato con un nuovo manto di tipo di copertura, l’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’inserimento di un bagno per disabili e di due parcheggi riservati e l’efficientamento energetico.