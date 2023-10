Il nuovo PalaBarton ’mangia’ energia. "Presto sarà autosufficiente"

PERUGIA – Il nuovo impianto di climatizzazione realizzato al PalaBarton comporta un consumo maggiore di energia, anche se si riesce comunque a utilizzare l’esistente cabina di trasformazione del fotovoltaico: lo scambio sul posto, infatti, consente di impiegare i 600 kw installati. In futuro, si potrebbe progettare un sistema di accumulo che renderebbe i consumi quasi pari a zero e la struttura potrà dunque raggiungere livelli di sostenibilità energetica molto elevati. E’ uno degli elementi emersi durante il sopralluogo di ieri al palazzetto dello sport da parte della quarta commissione consiliare Cultura del Comune. L’assessore Pastorelli ha ricordato che "l’amministrazione Romizi ha voluto collaborare con la Sir che porta il nome di Perugia a livello internazionale. Era necessario ammodernare l’impianto, che, però, resta polifunzionale, ospitando altre discipline". L’assessore ha ricordato che "il progetto delle tribune è stato redatto per proiettare l’impianto nel futuro. Solo così possiamo ospitare grandi eventi sportivi e avere più spazio per gli spettacoli".