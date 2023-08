Il nodo occupazione In seimila cercano lavoro Rdc per 10mila persone

Seimila persone in cerca di lavoro e quasi diecimila che usufruivano del reddito e della pensione di cittadinanza. E’ la fotografia delle fascia più debole della popolazione scattata alla fine del 2022. La fornisce il report degli Indicatori dell’economia ternana, redatto dall’Osservatorio costituito dalla Prefettura con Inps, Arpal, Camera di Commercio, Ispettorato del lavoro e Istat. "Nel 2022 il numero di occupati residenti nella provincia di Terni è pari a 83mila unità e segna una diminuzione del -1,2 per cento rispetto al 2021 - si legge nel report – . Il numero di persone in cerca di occupazione ammonta a 6mila unità, stabile rispetto al 2021. Tali andamenti comportano una diminuzione complessiva della partecipazione al mercato del lavoro (-1,1 per cento delle forze di lavoro), allo stesso tempo tuttavia, si assiste in provincia anche alla diminuzione degli inattivi (-2,1 per cento)". Tra il 2021 e il 2022 crolla l’occupazione in alcuni settori: nelle costruzioni -25 per cento, nell’industria (-12,5 per cento). Crescono invece gli occupati di commercio, alberghi e ristoranti (+5,6 per cento). Per quanto riguardo gli ormai ’ex’ reddito e pensione di cittadinanza (quest’ultima riguardava persone di età pari o superiore a 67 anni), in provincia di Terni a fine 2022 ne usufruivano ben 9.216 persone (il numero prende in considerazione chi ha percepito almeno una mensilità). "Nel corso del 2022, nella provincia di Terni, i nuclei percettori (del rdc ndr) sono 4.260 costituiti da 8.553 componenti (pari a 39,5 percettori ogni 1.000 residenti). L’87,9per cento dei nuclei, composti dal 92,8 per cento dei percettori, usufruisce del reddito di cittadinanza; il restante 12,1 per cento dei nuclei e 7.2 per cento dei componenti percepisce la pensione di cittadinanza. Gli importi medi delle due misure sono pari, rispettivamente, a 539.9 euro e 278.8 euro". "Poco più della metà dei nuclei familiari che percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza è composto da un componente e uno su cinque da due componenti – riferisce ancora l’Osservatorio – . I nuclei con 5 o più componenti rappresentano il 5 per cento del totale. Il 25,8 per cento dei nuclei ha un minore tra i suoi componenti. I nuclei con disabili sono, invece, pari al 23,3 per cento del totale". Ste.Cin.