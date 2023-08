Il nodo delle liste di attesa Tocca ai medici di famiglia

"Il piano straordinario dell’abbattimento delle liste di attesa e la metodologia messa in campo hanno portato i propri frutti, e che bisogna continuare in maniera determinata su questa strada. La sfida è quella di portare, entro 6 mesi, in equilibrio il sistema erogando tutte le prestazioni nei termini previsti, nonché garantendo l’appropriatezza delle prescrizioni grazie all’aiuto dei medici di medicina generale". E’ proprio la governatrice, Donatella Tesei, a puntare con forza di nuovo sull’appropiatezza delle prescrizioni mediche. Dopo che sono rimaste in sospeso 19mila prestazioni rispetto a quanto preventivato, questo sarà uno dei nodi principali su cui lavorare da qui alla fine dell’anno. I dati del Ministero, infatti, raccontano di un 30% di prescrizioni che sono inappropriate, vale a dire esami e controlli non necessari o urgenze quando non ci sono. Un rebus niente affatto semplice e non certo risolvibile con la bacchetta magica. Nel frattempo il consigliere regionale del Pd Fabio Paparelli, punta il dito sulla questione. "Mettere in fila le tante problematiche che affliggono la sanità umbra è ormai un’operazione quasi impossibile – afferma – . Il sistema fa acqua da tutte le parti e la situazione peggiora giorno dopo giorno. Ciò che stupisce di più è la mancanza di capacità di governo in un settore che dovrebbe agire in un quadro di certezze e con una programmazione stabile. E invece si continua ad operare senza un’effettiva guida dei processi e con scarsa competenza rispetto alle azioni da mettere in campo. Essere passati in soli quattro anni, da Regione benchmark in Italia a circa metà classifica, è la dimostrazione più plastica che siamo di fronte ad una sistema che sta perdendo velocemente quota".