Il Museo della Balestra. Riapre a Palazzo del Bargello. Ogni piano sarà tematico

È pronto a riaprire i battenti il Museo della Balestra ospitato nel Palazzo del Bargello di Gubbio. Dopo un accurato rinnovo espositivo, infatti, sarà riattivato sabato 23 alle ore 18, a conferma dell’importanza che la balestra ha nel territorio, diventando parte integrante del patrimonio culturale eugubino. A mandarla avanti è la Società Balestrieri di Gubbio – la quale ha anche provveduto alla risistemazione del Museo della Balestra –, che ogni anno sfida per due volte quella di Sansepolcro (ultima domenica di maggio in Piazza Grande, seconda domenica di settembre nella città biturgense) per la conquista del celebre palio di cui si hanno notizie fin dal 1461. Da non dimenticare anche il Torneo dei Quartieri, che il 14 agosto di tutti gli anni si rinnova chiamando a raccolta il popolo eugubino. Come spiega Sara Panfili, responsabile dei costumi e dei cortei per la Società Balestrieri, "Il riallestimento è stato effettuato nel tentativo di valorizzare nel migliore modo possibile tutto ciò che avevamo già a disposizione ed era presente nel museo". Alla base di tutto c’era la volontà di dedicare ad ogni sala un preciso argomento; il primo piano, infatti, ospiterà una sorta di excursus generale sulla balestra: in una sala saranno presenti tutti i pezzi che la compongono e anche gli strumenti utilizzati per la realizzazione e la manutenzione dell’arma, in un’altra invece saranno esposte tre diverse balestre, per sottolinearne l’atto evolutivo che si è consumato dal Medioevo ad oggi. Nel secondo ed ultimo piano, invece, ci sarà una ricostruzione dello svolgimento del Palio della Balestra: abiti e strumenti utilizzati dal corteo storico e dai musici, come tamburi e trombe, ma anche il “bussolo” impiegato per l’estrazione dei turni al tiro dei balestrieri. Inoltre, sarà presente anche un monitor dove verrà riprodotto un video che spiega e racconta la storia della Società eugubina e della balestra in generale. Saranno presenti anche il segno delle vittorie eugubine nel Palio della Balestra, con l’esposizione della maggior parte dei palii vinti nel corso degli anni, l’ultimo quello vinto da Simone Vagnarelli in terra toscana nel settembre 2023. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Gubbio e l’associazione Medusa, la cui propensione all’arte moderna si unisce con la tradizione della balestra tramite i “Palii d’autore”, anch’essi esposti nell’ultima sala.