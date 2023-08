Il mondo informatico snellisce i servizi scolastici di trasporto e mensa

GUBBIO – Il sistema informatico entra nel mondo della scuola e facilita la gestione dei servizi ristorazione e trasporto, qualificando e snellendo l’uno e l’altro. "Una novità per agevolare le famiglie – spiega l’assessore ai Servizi Scolastici Simona Minelli (foto) – che va sotto il nome di "Schoolweb", il nuovo sistema informatizzato che prevede l’utilizzo di una App (o l’accesso al portale web o ancora la possibilità di effettuare una chiamata a una "Voce guida") per comunicare eventuali assenze dal servizio di ristorazione scolastica, e per gestire un "borsellino elettronico", un credito virtuale da usare per il pagamento di pasti e trasporto. Sarà possibile avere informazionki sui servizi (presenze in mensa, estratto conto borsellino, scarico della certificazione 730) sempre scaricando gratuitamente la App "ComunicApp" o collegandosi al "Portale Genitori", cui si accede con le proprie credenziali o SPID". Le domande per mensa e trasporto vanno inoltrate entro il 5 settembre online, Portale Genitori, al link: https:www1.itcloudweb.comgubbioportalegen