Il moderato che piace a Bandecchi: "Sia qui il futuro dei nostri giovani"

"La città va pacificata, io voglio rappresentare un cambio di stile rispetto a chi ha governato fino ad ora". Enrico Presilla, classe 1975, ispettore del lavoro e giornalista, è stato uno dei primi candidati sindaco a scendere ufficialmente in campo in vista delle elezioni amministrative di giugno sposando il progetto di Alternativa Popolare per Foligno, portato avanti dalla coordinatrice locale Stefania Filipponi. Presilla è un moderato, il profilo di Bandecchi appare decisamente diverso.

Come mai questa scelta?

"Bandecchi è il coordinatore nazionale di AP, io ho sposato un progetto centrista che mette al centro il bene di Foligno".

Chi glielo ha fatto fare?

"Ho deciso di accettare perché la politica è un servizio. Ci si lamenta delle cose che non vanno e quando ti viene chiesto di impegnarti non puoi tirarti indietro. Il nostro progetto è un’alternativa alla sinistra e alla destra, con un cambio di stile personale e di fare politica. I nostri predecessori hanno portato avanti una gestione autoreferenziale. D’altronde, i cittadini che stiamo incontrando ce lo dicono in continuazione: l’attuale amministrazione è rimasta arroccata nel palazzo mentre si chiede ascolto e disponibilità a trovare soluzioni".

Che cosa chiede la gente e quali saranno le vostre priorità?

"I cittadini si lamentano del decoro urbano, dei rifiuti e del troppo traffico. Le frazioni si sentono abbandonate. Una delle priorità non può che essere la sicurezza, che era il primo punto del centrodestra nel 2019. La sicurezza però non si risolve con telecamere e schermi: serve più personale, è necessaria anche una percezione maggiore della stessa sicurezza. Quanto al dettaglio del programma, lo stiamo scrivendo con i cittadini e con esperti di alto livello. Prima di Pasqua lo presenteremo e in quell’occasione presenterò il team che ci ha lavorato. Quello sarà il culmine della fase di ascolto".

Quale l’ obiettivo elettorale?

"Ovviamente almeno il ballottaggio: si decide a chi affideresti le chiavi di casa e i folignati devono scegliere chi conoscono".

Che opinione ha del centrodestra e del centrosinistra?

"Quando al centrodestra, sono arrivati con promesse di cambiamento epocale e invece c’hanno fatto passare le attività ordinarie come straordinarie. L’unica rivoluzione è nell’uso dei social. Il centrosinistra è in difficoltà nel fare la squadra e nell’avere una visione unitaria. Noi stiamo dialogando con le aree moderate degli schieramenti, c’è posto per tutti: vogliamo intercettare i delusi e gli sfiduciati". Qual è la Foligno a cui intende lavorare?

"Vorrei costruire una Foligno nella quale i giovani possano immaginare il proprio futuro, non da abbandonare. Una Foligno che abbia una visione di sviluppo. Per questo servono scelte lungimiranti e noi siamo pronti a farle".

Alessandro Orfei