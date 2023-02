Il mito di “Rimini“ si svela sul palco del Secci

Perché Rimini è il simbolo della vacanza che va bene per tutti? A raccontare luci e ombre, stereotipi, tradizioni e contraddizioni della città romagnola è il Gruppo RMN che stasera e domani alle 20.45 porta in scena al Teatro Secci di Terni porta in scena lo spettacolo “Rimini“ (nella foto), nato da un’idea di Giulia Quadrelli con protagonisti Leonardo Bianconi, Luisa Borini, Leo Merati, Giulia Quadrelli, Chiara Sarcona. Un filosofo del divertimento che cavalca il giorno e la notte vendendo sogni, un’operatrice balneare alle prese con i problemi del suo stabilimento, una cameriera che fa la stagione a Rimini nello stesso albergo da cinque anni e un’influencer a caccia dell’ultima tendenza. Questi i personaggi con cui si trova a dialogare un giornalista arrivato in Riviera spinto dalla voglia di capire perché Rimini sia diventato nell’immaginario nazionalpopolare italiano e all’estero il simbolo della vacanza e del divertimento che va bene per tutti.

Dall’intreccio delle loro risposte, in una specie di intervista continua e ininterrotta, prende forma il racconto caleidoscopico di quella metropoli balneare che è la Riviera Romagnola. Attraverso l’obiettivo silenzioso della sua macchina fotografica, il protagonista dello spettacolo trascina il pubblico alla scoperta di una realtà unica nel suo genere che diventa anche una lente di ingrandimento per osservare la nostra cultura nel suo complesso e più in generale il tempo che stiamo vivendo, sotto la guida di un prezioso compagno di viaggio: Pier Vittorio Tondelli.