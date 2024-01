Il mito all’Auditorium con “La canzone di Giasone e Medea“

Sulle tracce del mito e delle sue riletture. Domani alle 21 all’Auditorium San Domenico, va in scena per la stagione di prosa foligante, “La canzone di Giasone e Medea. Da Euripide a Seneca, da Apollonio Rodio a Franz Grillparzer e Jean Anouilh“, un progetto ideato e diretto da Elena Bucci e Marco Sgrosso con “Le Belle Bandiere“, storica compagnia della ricerca teatrale italiana da loro fondata. I due artisti sono anche in scena con con Nicoletta Fabbri, Francesca Pica, Valerio Pietrovita.

Lo spettacolo (nella foto) rilegge il mito di Giasone e Medea a partire dall’opera di Euripide e attraverso le riscritture successive di Seneca e degli autori moderni, indagando così le molte versioni di una stessa storia e le ragioni diverse dei personaggi. "Entrare nel mito – dicono i due autori – significa anche evocare l’armonia di una lingua perduta cantata e danzata. Indaghiamo le molte versioni di una stessa storia e le ragioni diverse dei personaggi, sospendiamo il giudizio per cercare il ritmo che commuove e guida verso una possibile saggezza".