Il mister Arrigo Sacchi protagonista a Pistrino

Arrigo Sacchi, nonostante la forte ondata di calore che tiene nella morsa anche l’Altotevere, è riuscito a portare in piazza a Pistrino tantissime persone. Una platea attenta e divertita nell’ascoltare i suoi racconti attorno al mondo del calcio del quale lui ha fatto parte con ruoli ai massimi livelli. L’ex allenatore del primo grande Milan di Silvio Berlusconi e della Nazionale vicecampione del mondo nel 1994, è stato ospite dell’incontro inserito nel ciclo “Il calcio racconta“ promosso dal centro di formazione calcistica One For Eleven. Sacchi è arrivato prima a Citerna dove lo attendeva il sindaco Enea Paladino per un saluto istituzionale, poi via verso Pistrino per l’incontro pubblico che si è svolto davanti alla chiesa parrocchiale dove decine e decine di persone lo attendevano.

La passione per il calcio di Sacchi nasce sin da quando era bambino "poi la parentesi da giocatore e quella di tecnico: ho allenato in tutte le categorie, partendo dalla Seconda (nei dilettanti) per arrivare alla C, alla B, alla A e a vincere scudetto e Coppa dei Campioni", ha detto. Poi ovviamente il capitolo Nazionale. Il racconto di Sacchi scorre attraverso le domande del giornalista Enzo Bucchioni che per delineare la caratura del personaggio ha ricordato il quotidiano inglese “Times“ che definì Sacchi "il più grande allenatore di tutti i tempi". Una traccia indelebile nella storia del calcio arrivata fino ad oggi: "Non lo so cosa è rimasto, ma qualche giorno fa Costacurta mi ha detto ‘Noi siamo stati i primi a mettere in pratica il calcio moderno, all’estero ci hanno copiato e gli unici che non lo applichiamo siamo noi in Italia…’", ha ricordato Arrigo Sacchi che ha poi dispensato foto coi presenti.