Il miracolo della Muzi Betti. Un’area giochi per bimbi nella residenza degli anziani

Succede raramente, eppure la realizzazione di un’area giochi per bambini alla Muzi Betti ha messo d’accordo tutti in consiglio comunale. E’ infatti passata all’unanimità dei presenti la mozione a firma dei consiglieri del Pd, poi emendata in accordo con gli altri gruppi consiliari, che impegna il Comune a "installare all’interno dell’area verde della residenza per anziani Muzi Betti attrezzature da dedicare ad area giochi per l’infanzia, tenendo conto anche degli utenti con disabilità". Il tutto dovrà avvenire previa approvazione di un apposito protocollo d’intesa da stipulare entro il 2024 mentre saranno concordate con il consiglio di amministrazione della Muzi Betti le modalità di accesso e utilizzo di questi spazi, compatibilmente con le attività della struttura e delle esigenze dei suoi ospiti. Il capogruppo del Pd Gionata Gatticchi ha presentato l’atto sottolineando il lavoro collettivo da cui è nato, "a favore di momenti ricreativi e di socialità, all’interno del parco, tra gli ospiti della Muzi Betti e la cittadinanza, che come nel caso delle ultime manifestazioni, possono coinvolgere molte famiglie".

La consigliera Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) ha annunciato il proprio voto favorevole "per l’utilità e la concretezza della mozione", Valerio Mancini (Lega) ha sottolineato l’importanza di "connettere alla comunità tifernate questa struttura". Ad appoggiare il documento anche la consigliera Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione), che ha parlato di un bel progetto, così come Elda Rossi (Fdi) mentre Roberto Marinelli (Lista Civica Marinelli Sindaco) ha proposto di "organizzare in accordo con il consiglio di amministrazione della Muzi Betti un apposito evento per raccogliere i fondi necessari. Penso che i cittadini saranno sicuramente molto propensi a questa idea e potrebbe essere una soluzione per accelerare i tempi di allestimento dell’area giochi, ma anche per coinvolgere e sensibilizzare ancora di più i tifernati sull’importanza che riveste questa struttura", ha aggiunto.

A chiusura del dibattito, foriero di numerosi spunti poi inseriti nella mozione, il consigliere Gatticchi ha ribadito: "E’ giusto darsi delle scadenze", trovando "interessante l’idea di sensibilizzare la città, portandola a farsi carico della Muzi Betti, nell’ambito di un momento di socialità aperto a tutti".