"Il mio grazie al Pronto soccorso"

ORVIETO - In una lettera inviata al dottor Cesare Magistrato, direttore del Pronto soccorso dell’ospedale, la figlia di un paziente ringrazia i sanitari del "Santa Maria della Stella" per l’assistenza e le cure prestate al padre. "Dottor Magistrato, vorrei ringraziarla e complimentarmi per la professionalità, efficienza, disponibilità e attenzione di tutto lo staff del Pronto soccorso dell’ospedale di Orvieto. Troppo spesso si parla solo di criticità mentre ci sono delle realtà e situazioni di eccellenza della sanità italiana che vanno riconosciute come la vostra – scrive la donna – Il sei aprile ho avuto esperienza con mio papà, accolto al Pronto soccorso dal dottor Damiano Vincenzo, una persona di altissimo livello professionale e umano. L’assistenza e la presa in carico del paziente sia da un punto di vista clinico che umano sono state incredibili". Anche il direttore generale della Asl, Massimo De Fino si congratula con lo staff.