Il ministro Urso in visita a Terni Accordo di sviluppo sull’Ast "Una grande scommessa per l’Italia"

"Siamo impegnati a sostenere il processo di riconversione del polo siderurgico di Terni, con un accordo di sviluppo che rientri nei parametri delle nuove regole europee. Una grande scommessa per l’industria italiana". Lo scrive il ministro dell’Industria e del Made in Italy Adolfo Urso in un tweet sulla visita agli stabilimenti di Acciai speciali Terni, del presidente Giovanni Arvedi. Sarebbero quindi le regole Ue a rallentare l’accordo di programma per Ast, annunciato a più riprese anche dalla Regione e senza il quale resta al palo il miliardo d’investimenti in cinque anni promesso un anno fa dai vertici del gruppo siderurgico. La mezza giornata ternana del ministro Urso inizia nel primo pomeriggio in Confindustria con una delegazione d’imprenditori, prosegue al comitato elettorale del centrodestra, continua con la visita all’Ast e termina con la presentazione dei candidati di FdI. "Terni è un grande polo industriale e produttivo che può rappresentare, in vista della riconversione green dello stabilimento Ast e del recupero del polo chimico, un grande esempio per tutto il Paese di quello che si può fare", sottolinea il ministro.

"Gli imprenditori hanno sottoposto al ministro – fa sapere Confindustria Umbria : un dossier incentrato su alcuni dei temi che hanno una particolare rilevanza per il tessuto produttivo umbro a partire dalla sempre crescente difficoltà di accesso al credito di imposta per ricerca e innovazione, fino alla richiesta di una maggiore dotazione finanziaria per l’Area di Crisi complessa Terni-Narni, anche alla luce dei numerosi piani di sviluppo industriale presenti nella zona. È stato inoltre sottoposto alla valutazione del ministro per un eventuale supporto economico, il progetto per il rilancio del Polo chimico, e in particolare dell’area ex Basell, attraverso la creazione di un nuovo sito produttivo decarbonizzato e specializzato nella bio-economia e nell’economia circolare. Il vice presidente Urbani ha inoltre colto l’occasione dell’incontro per illustrare il progetto Urban Re-generation che ha l’obiettivo di creare nell’area di Terni e di Narni il primo Distretto industriale italiano della Sostenibilità. Attualmente al progetto, avviato nel 2019, sostenuto dalla Fondazione Carit e coordinato dal presidente della Sezione di Terni di Confindustria, Riccardo Morelli, aderiscono 31 imprese che hanno attuato buone pratiche in termini ambientali e sociali".

Ste.Cin.