Il ministro dello sport Abodi in visita alla Comunità Incontro

AMELIA – Visita alla Comunità Incontro del ministro dello Sport, Andrea Abodi. "Quando ho detto ‘vi conosco’, ho detto una mezza bugia. Perché fino a quando non si entra qua dentro, non si conosce mai abbastanza". Un Andrea Abodi commosso fino alle lacrime ha dovuto prendersi qualche pausa per completare il suo saluto, ha incontrato gli ospiti della Comunità Incontro di Molino Silla, la struttura di recupero fondata da don Pierino Gelmini, Presentata l’iniziativa "Lo sport ti salva la vita". " Ho capito guardando gli occhi che ho incrociato che state interpretando il pensiero di don Pierino – continua Abodi – , oggi più forti perché state dimostrando, anche in modo esemplare, di esserlo. La scelta di essere qui, più o meno obbligata, e il vostro impegno quotidiano dimostrano che state cercando di essere più forti. Siate sempre chiari perché state rendendo più chiari i vostri pensieri e anche il vostro stato d’animo".