Il ministro Abodi scende in campo. Partita coi ragazzi della Comunità

AMELIA Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ieri alla Comunità Incontro (nella foto pubblicata sulla pagina Fb della Comunità, con il capostruttura Giampaolo Nicolasi). "Un prezioso momento di condivisione all’insegna dei valori comunitari e dello sport", così la Comunità in un post. "Dopo le due visite che si sono svolte a luglio e a dicembre dello scorso anno - così in un post di Sport Governo rilanciato dalla Comunità – in occasione di due eventi organizzati dalla Comunità, il ministro ha deciso di tornare ad Amelia per trascorrere una giornata-tipo in struttura con i ragazzi e le ragazze impegnati nel percorso terapeutico e, come aveva promesso, è anche sceso in campo per giocare una partita (due tempi da 40 minuti) tra due squadre di calcio della Comunità. Durante la visita è stato ribadito dagli operatori della Comunità il ruolo fondamentale che lo sport “gioca” nell’ambito dei protocolli per la cura delle dipendenze".

Il ministro Abodi è stato accolto dal presidente della Comunità Incontro, Giuseppe Lorefice, dal capostruttura Giampaolo Nicolasi, dal direttivo e dagli operatori dell’equipe multidisciplinare.