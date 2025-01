Il Minimetrò festeggia 17 anni . Biglietti in aumento del 6 per cento: "Quasi ottomila passeggeri al giorno"

Dal 29 gennaio 2008 al 31 dicembre 2024 (17 anni) sono stati 42.915.000 circa i biglietti staccati nel minimetrò, con un incremento nell’ultimo anno del 6%. E’ quanto fa sapere la società in occasione della presentazione di "Buon compleanno mobilità", iniziativa in occasione del patrono San Costanzo che vuole coniugare mobilità sostenibile e guida sicura. Le validazioni nel 2023 sono state pari a 2,613 milioni, mentre l’anno scorso 2,775 milioni con una media, riferita all’ultimo anno, pari a 7.912 passeggeri al giorno. Dal 2008 al 2024 sono stati incassati oltre 30 milioni di euro -con un rapporto tra le ore di esercizio programmate dal Contratto di Servizio e quelle realmente effettuate pari al 99,95%. Dal 2008 al 2024 sono stati registrati 149 reclami e i motivi ricorrenti riguardano l’orario di esercizio del minimetrò (18), le emissioni acustiche (22), l’interruzione del servizio (10) ed il rimborso del titolo di viaggio (9). Quanto alla sostenibilità ambientale:, considerando che la quota di gas inquinanti presenti nell’aria è attribuibile anche al traffico veicolare, l’utilizzo di un sistema di trasporto come il minimetrò ha consentito, nell’area cittadina, una diminuzione dell’uso di circa 36.500.000 mezzi privati. Quanto all’iniziativa, Minimetrò spa conferma la collaborazione con Aci Perugia per domani alla stazione minimetrò di Pian di Massiano, rivolta ai 17enni, ma questa volta anche ai 71enni, per sensibilizzare sull’importanza della guida sicura e dell’utilizzo del Minimetrò come mezzo di mobilità sostenibile. Come lo scorso anno, i giovanissimi si metteranno alla prova con un simulatore di guida sicura che, con l’ausilio di un istruttore di guida qualificato con il metodo Ready2Go, testerà le loro abilità regalando ai migliori gadget e benefici relativi ad Aci. Non mancherà il modo di testare anche le capacità di guida degli over. "Dopo la riuscita dell’evento dello scorso anno – ha detto l’amministratore unico dell Spa, Sandro Paiano – bissiamo e cresciamo, senza cambiare le nostre finalità, ovvero stimolare, sensibilizzare i giovani 17enni, ma anche quelli più maturi, per l’utilizzo del minimetrò, per la guida sicura (Aci), per l’ambiente, per la mobilità sostenibile. Anche quest’anno il presidente di Aci Perugia, Ruggero Campi, non ha avuto alcuna esitazione per ribadire, replicare insieme a Minimetrò un’iniziativa simpatica e, soprattutto, utile considerato che alcuni caratteri ci accomunano, quali la mobilità, la sicurezza, l’ambiente e il collegamento con i giovani che a 17 anni sono già in età di guida di auto/motoveicoli. Un grazie di cuore a lui ovviamente, a tutti coloro che con impegno, passione e grande disponibilità ci consentono di dare concretezza alle idee. "Rinnoviamo la collaborazione con Minimetrò – ha detto Campi - perché crediamo nella mobilità sostenibile e responsabile e non è detto che l’automobilista debba spostarsi necessariamente in auto. Crediamo in una mobilità che rispetta le regole, ma anche natura e ambiente. Chi, domani passerà per il minimetrò a Pian di Massiano, potrà dunque cimentarsi in una vera esperienza con il simulatore 3D".