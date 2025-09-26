Il Metrobus accelera. Ora c’è il Campo base. Corsa contro il tempo

Il Metrobus accelera. La fine dei lavori, prevista nel prossimo giugno, "costringe" le imprese e il Comune a serrare i ranghi. E per questo è stata aperto un campo base temporaneo dal quale si potrà meglio coordinare le operazioni di realizzazione dell’infrastruttura. Così l’altra sera a Vestricciano - dove verrà realizzato il terminal e punto di ricarica dei maxi bus da 18 metri – si è svolta una serata conviviale con imprese, maestranze e tecnici impegnati nei cantieri.

Presenti la sindaca Vittoria Ferdinandi, dell’Assessore alla Mobilità Pierluigi Vossi, della dirigente dell’Area Mobilità Margherita Ambrosi e della direzione lavori. L’occasione è stata proprio la conclusione dei lavori del nuovo campo base, destinato a ospitare tutte le attività operative e di coordinamento.

Il campo base è costituito da quattro moduli compositi: uffici per le imprese e per la direzione lavori, mensa, spogliatoi e servizi igienici, oltre a un’infermeria. La struttura è alimentata da pannelli solari da 12 kW/h, che forniscono energia rinnovabile a tutti i moduli, all’area di stoccaggio e a quella destinata a terre e rocce da scavo, che vengono riutilizzate nell’ambito dei lavori, in linea con i principi di sostenibilità ambientale.

Ad aprire gli interventi è stato il legale rappresentante di Tecnostrade e Metaphora (raggruppamento delle imprese) Francesco Caporali, che ha ringraziato le imprese e i tecnici impegnati nell’opera: “Oggi segniamo un passaggio fondamentale: con il campo base di Vestricciano la direzione lavori e i tecnici hanno finalmente una casa comune da cui coordinare in maniera ancora più efficace e quotidiana un’opera complessa e articolata come quella del Metrobus. Questo spazio non è solo un punto logistico, ma un luogo che favorirà lo scambio, il confronto e il lavoro di squadra, garantendo tempi certi e qualità degli interventi“.

Ferdinandi ha ricordato l’importanza di mantenere coesione e determinazione: “Il Metrobus è un’impresa titanica, un investimento mastodontico che ogni giorno combatte con il tempo e con le difficoltà burocratiche. Ma oggi, con questo campo base, prendiamo ritmo e forza. È il segno tangibile che stiamo avanzando insieme: imprese, tecnici, amministrazione e lavoratori. In un’opera così grande, la differenza la fa la squadra. Ai cittadini chiedo pazienza, perché il risultato sarà un cambiamento epocale per la mobilità di Perugia“.

Vossi ha usato una metafora sportiva per descrivere lo sforzo collettivo: “Il Brt è come un campionato: va giocato giorno per giorno, con impegno costante e spirito di squadra. Dobbiamo arrivare a giugno 2026 pronti, determinati, come una squadra che punta ai playoff. È una sfida non solo tecnica ma anche umana, che ci coinvolge sul piano professionale ed emotivo".