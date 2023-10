Il messaggio del Papa ai giovani: "Mi fido di voi, vi voglio bene". E ad Assisi l’emozione è grande

"L’economia che uccide non coincide con una economia che fa vivere; l’economia delle enormi ricchezze per pochi non si armonizza dal proprio interno con i troppi poveri che non hanno di come vivere; il gigantesco business delle armi non avrà mai nulla in comune con l’economia della pace; l’economia che inquina e distrugge il pianeta non trova nessuna sintesi con quella che lo rispetta e lo custodisce. È proprio in queste consapevolezze il cuore della nuova economia per la quale vi impegnate". Sono le parole di Papa Francesco nel messaggio rivolto ai giovani di Economy of Francesco che, ieri in diretta, dall’Istituto Serafico di Assisi e in presenza sino a domani, al Santuario della Spogliazione, stanno discutendo sui temi dell’economia inclusiva, a misura d’uomo. Papa Bergoglio, ha toccato numerosi temi relativi all’economia e non solo evidenziando – facendo riferimento alle ‘teoria degli opposti’ - come grande e piccolo, povertà e ricchezza, ci siano anche in economia. "Economia sono le bancarelle del mercato – ha spiegato il Papa -, così come gli snodi della finanza internazionale; c’è l’economia concreta fatta di volti, sguardi, persone, di piccole banche e imprese, e c’è l’economia tanto grande da sembrare astratta delle multinazionali, degli stati, delle banche, dei fondi d’investimento; c’è l’economia del denaro, dei bonus e di stipendi altissimi accanto a una economia della cura, delle relazioni umane, di stipendi troppo bassi per poter vivere bene".

Un passaggio ha riguardato le donne, che tanto si stanno adoperando per Economy of Francesco. "Abbiamo lasciato fuori per secoli, tra gli altri, lo sguardo delle donne – ha detto il Romano Pontefice -: se fossero state presenti, ci avrebbero fatto vedere meno merci e più relazioni, meno denaro e più redistribuzione, più attenzione a chi ha e a chi non ha, più realtà e meno astrazioni, più corpo e meno chiacchiere".

Con l’attenzione alle periferie, ai poveri, per i quali e con i quali si fa l’economia integrale, guardando agli esclusi, agli invisibili, quelli che non hanno voce per farsi sentire. Con l’immancabile riferimento a Francesco di Assisi, che si mise ‘a camminare’ lasciando la casa di suo padre Bernardone, tornando mendicante, errante. "Il cammino dei pellegrini è da sempre rischioso, intessuto di fiducia e di vulnerabilità – ha evidenziato-. Chi lo intraprende deve presto riconoscere la sua dipendenza dagli altri, lungo il percorso: così, voi comprendete che anche l’economia è mendicante delle altre discipline e saperi. E come il pellegrino sa che il suo viaggio sarà impolverato, così voi sapete che il bene comune richiede un impegno che sporca le mani". Papa Francesco ha concluso il messaggio invitando i giovani a non aver paura delle tensioni e dei conflitti e di cercare di abitarli e di umanizzarli, ogni giorno. "Vi affido il compito di custodire la casa comune ed avere il coraggio del cammino – ha concluso il sommo Pontefice -. È difficile, ma so che voi potete farcela perché ce la state già facendo. Siate pionieri dall’interno della vita economica e imprenditoriale di uno sviluppo umano integrale. Mi fido di voi, e, non dimenticatelo mai: vi voglio molto bene".

Maurizio Baglioni