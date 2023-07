Il mercato settimanale ospitato al parco della Passeggiata

TERNI – Per la prima volta, mercoledì prossimo 19 luglio, il tradizionale mercato settimanale sarà ospitato nel parco della Passeggiata. Lo ha ribadito l’amministrazione comunale sottolineando l’intesa raggiunta con gli ambulanti, il via libera ottenuto dalla Soprintendenza e l’abbattimento dei costi che tale soluzione comporta per le casse municipali, a cominciare da un impiego più contenuto della polizia locale. L’iniziativa, contestata duramente dal M5S, ha comunque carattere sperimentale e a ottobre sarà fatto il punto della situazione. Per quanto riguarda il mercato coperto di Largo Manni, in cui sono rimasti sei operatori, la Giunta ha annunciato un bando affinché siano occupate le altre diciotto postazioni ancora disponibili, con un migliormento dell’area circostanze. Inoltre, la Giunta ha annunciato che il collaudo del nuovo Palasport è stato fissato il 30 agosto.