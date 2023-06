Il mercato sarà spostato Mai più in Corso del Popolo

Sarà spostato dal centro cittadino il mercato settimanale del mercoledì e saranno rimosse le panchine di Corso Tacito che da anni sono teatro di bivacchi. Inoltre il Camposcuola Casagrande sarà ristrutturato, in un tempo massimo di sei mesi. Sono alcune delle novità annunciate dal vicesindaco Riccardo Corridore.

Per quanto riguarda il mercato settimanale che si tiene lungo Corso del Popolo e sotto le finestre di Palazzo Spada, il vicesindaco ha annunciato l’intenzione dell’amministrazione comunale guidata da Stefano Bandecchi, dopo aver ascoltato le associazioni e gli stessi ambulanti, di individuare situazioni alternative. Rimozione, invece, per le panchine di Corso Tacito, davanti alla farmacia comunale per intenderci, che da tempo sono diventate raduno di persone disagiate. Per quest’ultime, ha detto ancora il vicesindaco, saranno attivati i servizi sociali.

Nella consueta (è la seconda) conferenza stampa del sabato, il vicesindaco si è detto anche scettico sul fatto che il nuovo PalaTerni possa davvero essere pronto per i Mondiali Paralimpici di scherma previsti ad ottobre, anche se i tecnici lo hanno rassicurato in tal senso.

Da Corridore anche lumi sul bilancio comunale. E di certo, da parte del vicesindaco della Giunta guidata da Bandecchi non mancano le stoccate: "E’ una situazione articolata e molto diversa da quella illustrata dal centrodestra in campagna elettorale. Ci sono giudizi pendenti nei confronti del Comune e di società collegate che rappresentano spade di Damocle sulla città. Terni rischia un secondo dissesto, ma non lo avrà perché gestiremo la situazione. Ci sono due bilanci, uno ordinario e uno redatto dall’Organo straordinario di liquidazione la cui attività è resa complessa dal fatto che i principali creditori del Comune non hanno inteso ‘transare’ al 60% del dovuto le proprie posizioni. Risolveremo comunque la questione entro l’anno".

Corridore, a fine conferenza stampa, ha poi spiegato di aver incontrato Acea "perché le ditte del territorio vantano circa 10 milioni di crediti verso Asm. Lo stesso Comune mi risulta sia creditore per 4 milioni: se accertato, sarebbe un’ iniezione di salute per le casse comunali".

Ste.Cin.