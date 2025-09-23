Il Medioevo a Gubbio Il Festival in... ’viaggio’

Da sempre il Medioevo è erroneamente considerato un’epoca buia e immobile. Per il 2025, anno Giubilare, il Festival del Medioevo cerca di smontare questa credenza e lo fa attraverso un tema che parla da sé: "Il viaggio. Pellegrini, viandanti, esploratori". Presentato ieri nella sala consiliare del Comune, il Festival – in scena da domani a domenica – vuol proporre il Medioevo come tempo caratterizzato da spostamenti incessanti e continui scambi di merci, conoscenze e culture. "Il Festival è cresciuto di anno in anno, conquistando un pubblico sempre più ampio e qualificato. Il tema del viaggio è straordinariamente attuale: racconta l’uomo medievale ma ci parla anche del nostro tempo, fatto di movimenti, scoperte e contaminazioni culturali" ha detto Federico Fioravanti, ideatore e direttore del Festival del Medioevo. "Parla di dazi – ha proseguito –, di Terra Santa, di incontro tra i popoli, dei rapporti tra America e Groenlandia: non è solo storia, ma anche stretta attualità. Gubbio è diventata il luogo dove si divulga la storia e il turismo culturale sta premiando questa città".

Saranno più di cento i protagonisti che andranno fino al cuore dell’argomento. Alle 21.15 nella Chiesa di San Domenico le “Serate d’Autore“: si parte domani con Tommaso Montanari e la sua conferenza “Il viaggio nell’arte medioevale“, giovedì Dario Fabbri proporrà l’intervento “Mappe mobili: popoli e imperi dal Medioevo a oggi“ dove parlerà dei rapporti di forza che hanno modellato il mondo nei secoli, venerdì Edoardo Prati (foto sotto) con “Nel nome dell’amore: le parole immortali“ affronterà il tema dell’amore attraverso le parole dei grandi autori del Medioevo, mentre sabato il reading teatrale di Monica Guerritore (foto sopra), “Decamerone. Viandanti, amanti e peccatori“ darà voce ad alcune tra le più intense novelle del Decamerone.

In programma lezioni, convegni e incontri con, tra gli altri, Franco Cardini, Attilio Brilli, Valentino Nizzo, Paolo Giulietti e Paolo Chiesa in sguardi inediti su pellegrinaggi, cammini, esplorazioni e viaggi epici. Nei cinque giorni i visitatori potranno godere anche di mostre, mercati, spettacoli, rievocazioni, attività didattiche e una grande Fiera del libro, con tutto quello che c’è da leggere sul Medioevo. "Gubbio, con la sua identità di città medievale, è la cornice naturale di questo Festival. La nostra vocazione ad accogliere e far dialogare storie e culture diverse trova nel Festival la sua espressione più alta", ha sottolineato il sindaco Vittorio Fiorucci. "Per noi è fondamentale valorizzare il patrimonio materiale e immateriale di Gubbio. È bello coinvolgere le realtà eugubine con l’evento A tavola con i monaci" ha detto l’assessore alla cultura Paola Salciarini.

Federico Minelli