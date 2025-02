Il marketing per gli hotel. Giornata di formazione

GUBBIO - Il mondo delle strutture ricettive è intricato e costringe gli imprenditori a continui aggiornamenti. Sotto tutti i punti di vista: strategie di vendita, comunicazione, gestione dei social, degli spazi e dei servizi, capacità di leadership, attenzione alla reputazione, abilità nel saper “vendere“ non solo la propria struttura, ma il territorio. Così il Comune di Gubbio, insieme a in3pida, web agency specializzata nel marketing per hotel, ha organizzato una giornata di formazione gratuita pensata per albergatori, titolari di strutture ricettive, direttori di hotel e responsabili del ricevimento, che si svolgerà il 25 all’Hotel Hub. L’evento si pone degli obiettivi concreti, tra cui conoscere i comportamenti di acquisto e le tecniche da applicare per migliorare le proprie performance e sapere cosa cercano oggi i viaggiatori, e cerca di raggiungerli attraverso un programma che partirà con i saluti del sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, proseguirà con gli incontri insieme ai professionisti di in3pda che toccheranno svariati temi e si concluderà con una tavola rotonda dal titolo “II segreti del marketing di destinazione che funziona“, alla quale interverranno anche i sindaci dei comuni della fascia appenninica. L’evento è gratuito.