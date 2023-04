Il marito la minaccia di morte, lei scappa nel negozio vicino casa

Litiga violentemente col marito che la minaccia di morte e, per sfuggire all’ira che si era accesa tra le mura domestiche, è dovuta scappare e rifugiarsi all’interno di un negozio, poco distante da casa. Lui è stato denunciato lei affidata a una struttura protetta.

E‘ accaduto a Città di Castello in località Cornetto dove una donna è entrata - in preda al panico e correndo per sfuggire all’ira del coniuge - nell’esercizio commerciale dopo essere stata minacciata dal marito durante una lite in casa. A seguito di una chiamata al Numero di Emergenza Europeo, gli agenti della polizia sono così intervenuti in questo negozio per verificare la situazione. Al loro arrivo la vittima - visibilmente scossa - ha raccontato ai poliziotti che in seguito a una lite era stata minacciata di morte dal coniuge. Spaventata dalle minacce e dalla rabbia del consorte- aveva deciso così di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Tra l’altro quando la signora è uscita di casa l’uomo l’ha raggiunta in macchina, aggredendola verbalmente e reiterando le minacce. Spaventata ha chiesto aiuto alla polizia quindi si è rifugiata dentro un esercizio commerciale dove è stata raggiunta dalle forze dell’ordine. Dopo aver presentato querela, gli agenti hanno preso contatti con il Centro Antiviolenza di Città di Castello che si è immediatamente attivato per aiutare la vittima. Così la donna è stata affidata a una struttura protetta e il compagno -un 32enne di origine straniera- denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di minacce aggravate.