Il mare in burrasca degli adolescenti: "Un giovane su tre soffre di disagio"

Sono rimasti soltanto posti in piedi, e forse neanche più quelli, alla sala dei Notari dove è stato fatto il punto sul disagio giovanile e sui progetti varati dal Comune per contrastare il male di vivere degli adolescenti. "Come mai una sala così gremita? Per il tema? Perché c’è un relatore di chiara fama? Anche. Ma soprattutto per ascoltare e aiutare gli operatori di “Ottavo Segno“ (Comune e Usl Umbria 1) ad andare avanti col progetto e capire come rendere ancora più efficaci gli interventi. Avevamo il sentore – dice il vicesindaco Gian Luca Tuteri - che il problema del disagio psicologico tra i giovani (14-30 anni) fosse in aumento. I numeri di due rilevazioni basate su colloqui e su questionari ci hanno dato ragione: un utente su tre ha manifestato segnali di malessere. Questi dati devono mettere in guardia sia le famiglie che le istituzioni. Da qui la convinzione che un’amministrazione debba prendersi cura della salute dei cittadini".

Al corso- convegno dal titolo “Controvento: navigare sul mare dell’adolescenza" è intervenuto tra gli altri il professore della Università Cattolica Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro. Lancini ha trattato il tema relativo alle “Nuove normalità e alle nuove sofferenze in adolescenza“, soffermandosi su diversi aspetti del disagio, compreso quello fisico.

Tuteri ha inoltre ricordato che “Ottavo Segno“ (il titolo è nato dal fatto che, se i medici utilizzano per la valutazione delle condizioni fisiche sette segni cosiddetti vitali, è necessario aggiungerne un ottavo, la valutazione psicologica) ha fatto da esperienza pilota in Italia. Il progetto si è saldato poi con altre iniziative. Prima fra tutti, l’educazione genitoriale e gli interventi mirati sulle famiglie.

Silvia Angelici