Il mangia-plastica L’ecocompattatore sbarca nel piazzale della Comparozzi

Nel parcheggio della scuola elementare Comparozzi in via Magno Magnini arriva il “mangia-platsica“. Parliamo dell’ eco-compattatore, installato dalla Gesenu e dal Comune di Perugia con l’obiettivo di incrementare i livelli di raccolta e di riciclo delle bottiglie in PET. L’inaugurazione con il vice sindaco Gianluca Tuteri, l’assessore all’ambiente Otello Numerini, il dirigente scolastico Giovanni Tofanetti e il responsabile coordinamento servizi Umbria di Gesenu Fabrizio Valocchia. Rivolgendosi ai bambini e alle bambine, Tuteri ha spiegato che nel nostro sistema gli esseri viventi più utili sono quelli che compongono il mondo della flora e della fauna, indispensabili per la sopravvivenza del pianeta, ma troppo spesso sopraffatti dall’uomo che, al contrario, assume comportamenti in larga parte dannosi. Tutti, animali e piante, sono importanti in ugual misura per la terra: è per questo che occorre rispettare l’ambiente ponendo in essere comportamenti corretti che consentano all’ecosistema di vivere bene. L’ecocompattatore, in questo contesto, rappresenta un macchinario utile per consentire alla società di non disperdere nell’ambiente la plastica, conferendola nel modo più corretto. "Oggi c’è una sola salute che ci accomuna tutti perché siamo tutti collegati l’uno all’altro. Ecco perché è importante che ciascuno di noi faccia la propria parte per determinare benefici agli altri ed all’ambiente".

Oltre agli indiscutibili benefici per l’ambiente, l’eco-compattatore svolgerà anche un’importante funzione sociale, apportando benefici alla scuola Comparozzi; ed infatti chi

conferirà i materiali indicati presso il macchinario contribuirà alla raccolta di “eco-punti” in favore del plesso per l’acquisto di materiale didattico.