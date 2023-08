Il maltempo distrugge lo schermo Si ferma la rassegna alla Rocca

Niente da fare. Troppo gravi i danni provocati dal maltempo, non riparabili nel breve periodo: il grande telo è distrutto, il maxischermo allestito nella Rocca Medievale non c’è più e per questo la rassegna “Roccacinema 2023” che ha animato l’estate del Trasimeno con i suoi film viene forzatamente interrotta e chiude in anticipo rispetto alla data fissata del 6 settembre. "Siamo dispiaciuti e ci scusiamo per il pubblico ma è impossibile proseguire, ci dobbiamo arrendere e dare appuntamento alla riapertura del nuovo cinema Caporali il 14 settembre" dice Piero Sacco, presidente di Lagodarte che gestisce la struttura. Tutto è successo lunedì, per il fortissimo vento che ha colpito la Rocca. "Il telo ha iniziato a staccarsi in mattinata – racconta – e mentre cercavamo di intervenire si è strappato completamente ed è crollato. Probabilmente era già stato traumatizzato dallo spostamento d’aria provocato da un elicottero intervenuto per soccorrere una signora caduta ma pensavano di averlo sistemato. A questo punto, viste le grandi dimensioni, è impossibile recuperarlo".

Da qui la scelta di chiudere in anticipo “Roccacinema“. "La rassegna è andata bene e abbiamo già raggiunto lo standard per avere la qualifica di arena d’essai che ci garantisce un premio dal Ministero" dice Sacco.

E soprattutto è il momento di concentrarsi sulla riapertura, tanto attesa, del cinema Caporali. "Per Castiglione sarà una festa che dal 14 settembre durerà una settimana con tante iniziative, biglietti ridotti e ospiti". Il Caporali, dice, "avrà due sale, per pellicole d’essai e film più commerciali, un foyer con bar e una saletta polivalente da utilizzare anche come cinema. Lavoriamo per coinvolgere tutto l’hinterland"

Sofia Coletti