Il maestro della tessitura spegne cento candeline

In tutto sono 17 gli ultracentenari che vivono nel territorio di Città di Castello: altri 10 raggiungeranno il traguardo nel 2023. Undici donne e sei uomini mentre sono ben tre i ‘nonni’ che si apprestano a festeggiare i 100 anni a marzo, di cui la prima già oggi. Intanto al numero dei tifernati con un secolo di vita, si aggiunge anche la storia del maestro dell’arte della tessitura a telaio Italo Benucci che ieri ha soffiato sulle sue 100 candeline. Benucci è stato lo storico caporeparto del lanificio Cecchi Lido e figli, dove ha trascorso una vita insegnando a generazioni di giovani apprendisti, gli strumenti del mestiere. A partire dal 1964 quando si trasferì dalla vicina Toscana, per decenni Italo è stato il maestro dei più giovani ai quali ha insegnato a manovrare i 50 telai industriali del Lanificio Cecchi. Era lui infatti che spalancava le porte della carriera lavorativa agli apprendisti che venivano inviati in azienda dall’ufficio di collocamento. Lo stabilimento di filatura e tessitura avviato nei primi anni Sessanta dall’imprenditore Lido Cecchi, toscano come Italo, contava in quegli anni circa 120 dipendenti. Con l’amata moglie Fidalma, Italo decise di stabilirsi a Città di Castello, dove è rimasto a vivere fino a oggi in semplicità e allegria con la figlia Costanza e il genero Alfredo, ai quali negli ultimi anni si è affiancata la signora Natalia. "Quando sono arrivato qui in Altotevere si faceva quasi esclusivamente l’agricoltura e il lanificio Cecchi nacque dove c’erano solo campi", ricorda Italo che si commuove al pensiero di quegli anni. "Con mia moglie, che ha voluto a tutti i costi restare qui – ha proseguito - abbiamo vissuto bene a Città di Castello insieme a tanti amici". Il sindaco Luca Secondi e l’assessore Rodolfo Braccalenti hanno consegnato al nuovo centenario una targa commemorativa.