Il locale chiuso di nuovo Trenta giorni di “stop“ dopo l’ultima lite violenta

Nuovi sigilli al locale di via Campo di Marte, dove lo scorso fine settimana, alcuni avventori si sono pestati nel corso di una lite che, dall’interno, si è trascinata fino all’ingresso, finendo anche per essere immortalata dai filmati di alcuni involontari testimoni. Chiuso per trenta giorni il pubblico esercizio, su disposizione del questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, e contestuale sospensione dell’autorizzazione a alla somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento, come detto, è stato adottato a seguito dei gravi disordini avvenuti lo scorso fine settimana nel quartiere Fontivegge e che avevano visto coinvolti alcuni avventori. Dagli accertamenti effettuati dal personale della divisione amministrativa della questura, è emerso che i fatti, verificatisi all’esterno del locale nella prima mattinata, erano lo sviluppo di una lite iniziata la notte precedente. Dopo il primo round, insomma, quando ormai era già giorno, la seconda parte del “match“ che ha creato non poca apprensione tra i cittadini e gli abitanti del quartiere. Non si tratta dell’unico episodio, come detto. Infatti, già in due occasioni il titolare del locale era stato raggiunto da analoghi provvedimenti che avevano portato, il 15 aprile e il 22 luglio dello scorso anno, alla chiusura dell’esercizio, rispettivamente per 20 e 30 giorni.

A questi provvedimenti, si aggiungono le sanzioni amministrative elevate dalla polizia locale il 20 febbraio e il 3 aprile, quando gli agenti avevano constatato che all’interno del locale in argomento erano state somministrate bevande alcoliche in violazione della normativa vigente, che vieta tale possibilità dalle 3 alle 6. Il reiterarsi degli episodi, il grave allarme sociale suscitato nella collettività e la situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno quindi indotto il questore di Perugia a disporne l’immediata chiusura per un mese.