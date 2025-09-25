Il liceo Sesto Properzio ancora più accessibile

ASSISI – Un segnale di attenzione e di inclusione ha aperto l’anno scolastico al liceo Sesto Properzio: è stato infatti inaugurato uno speciale percorso secondo il sistema Loges – acronimo di Linea di Orientamento Guida e Sicurezza - che consente l’accesso alla scuola a persone non vedenti e ipovedenti. La famiglia di Anna Maria, allieva con disabilità visiva, aveva avanzato una richiesta in tal senso e di recente il percorso Loges è stati installato, durante i lavori di riqualificazione per il miglioramento energetico dell’instituto, negli spazi esterni; per la precisione dal cancello esterno della "Mattonata" fino all’ingresso, rispondendo così concretamente alla richiesta della famiglia. Ana e Raffaele, genitori di Anna Maria, hanno espresso infine "la nostra più sincera gratitudine per aver creato un percorso accessibile e sicuro per nostra figlia per la scuola. Questo gesto dimostra la vostra sensibilità e impegno verso l’inclusione e l’accessibilità per tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro abilità. Il percorso progettato é stato di grande aiuto per Anna, permettendole di muoversi con maggiore sicurezza e autonomia. Non solo migliorerà la sua esperienza scolastica ma anche la sua fiducia e motivazione. Grazie per il vostro lavoro e la dedizione verso l’educazione e l’inclusione. Siete un esempio di come la scuola possa essere un luogo accogliente e di supporto per tutti gli studenti". L’inaugurazione è avvenuta nel corso di una cerimonia, alla presenza, fra gli altri, di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, di Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia, di Valter Stoppini; a fare gli onori di casa la dirigente scolastica Francesca Alunni che ha aperto la mattinata portando il saluto agli studenti.