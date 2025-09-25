La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Umbria

CronacaIl liceo Sesto Properzio ancora più accessibile
25 set 2025
MAURIZIO BAGLIONI
Cronaca
Il liceo Sesto Properzio ancora più accessibile

Inaugurato il percorso Loges per guidare persone non vedenti e ipovedenti. La famiglia di Anna Maria ne aveva fatto richiesta: il grazie per l’istallazione.

ASSISI – Un segnale di attenzione e di inclusione ha aperto l’anno scolastico al liceo Sesto Properzio: è stato infatti inaugurato uno speciale percorso secondo il sistema Loges – acronimo di Linea di Orientamento Guida e Sicurezza - che consente l’accesso alla scuola a persone non vedenti e ipovedenti. La famiglia di Anna Maria, allieva con disabilità visiva, aveva avanzato una richiesta in tal senso e di recente il percorso Loges è stati installato, durante i lavori di riqualificazione per il miglioramento energetico dell’instituto, negli spazi esterni; per la precisione dal cancello esterno della "Mattonata" fino all’ingresso, rispondendo così concretamente alla richiesta della famiglia. Ana e Raffaele, genitori di Anna Maria, hanno espresso infine "la nostra più sincera gratitudine per aver creato un percorso accessibile e sicuro per nostra figlia per la scuola. Questo gesto dimostra la vostra sensibilità e impegno verso l’inclusione e l’accessibilità per tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro abilità. Il percorso progettato é stato di grande aiuto per Anna, permettendole di muoversi con maggiore sicurezza e autonomia. Non solo migliorerà la sua esperienza scolastica ma anche la sua fiducia e motivazione. Grazie per il vostro lavoro e la dedizione verso l’educazione e l’inclusione. Siete un esempio di come la scuola possa essere un luogo accogliente e di supporto per tutti gli studenti". L’inaugurazione è avvenuta nel corso di una cerimonia, alla presenza, fra gli altri, di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, di Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia, di Valter Stoppini; a fare gli onori di casa la dirigente scolastica Francesca Alunni che ha aperto la mattinata portando il saluto agli studenti.

