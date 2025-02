Il libro ’In cammino per un nuovo umanesimo’ si presenta a Pop Up

“In cammino per un nuovo umanesimo“ è il libro (Pacini Editore) che Paolo Piacentini, uno dei maggiori esperti di cammini in Italia e per questo consigliere per anni del Ministro della Cultura, presenta oggi alle 18.30 alla libreria e spazio culturale Pop Up in piazza Birago. Dialogano con lui Erminia Battista, del progetto Piedibus del Ben Essere e Gianluigi Bettin.

Il nuovo libro di Piacentini racconta, tappa dopo tappa, il paesaggio che unisce il Parco dei Monti Lucretili, nel Lazio, al Monte Labbro, in Toscana, passando per la nostra regione. Oltre trecento chilometri vissuti intensamente tra storie minime dei compagni di viaggio, narrazioni dalla viva voce dei territori e riflessioni originali da consegnare alla politica sul futuro dei cammini in Italia.

Fonte ispiratrice del percorso è il Manifesto per un Nuovo Umanesimo, redatto da Piacentini, storico camminatore appenninico e co-ideatore nel 2011 della Giornata Nazionale del Camminare, insieme al suo amico Pino Soden Palumbo, con cui condivide una profonda sintonia culturale e spirituale.