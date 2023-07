Il libro di Arianna Frappini “L’eternità per ritrovarsi“

Arianna Frappini domenica prossima presenta il suo nuovo libro intitolato "L’eternità per ritrovarsi", uscito da circa un mese in libreria e on line. L’appuntamento è in agenda per le 16.30, presso la sala della Mediateca del Museo dell’emigrazione Pietro Conti. Sono previsti l’introduzione da parte di Sebastien Mattioli, presidente del Gaum, gruppo archeologico umbro marchigiano, e l’intervento del sindaco gualdese Massimiliano Presciutti; quindi sarà la stessa autrice a parlare del suo libro, "per farci viaggiare, insieme a lei e ai suoi personaggi, per terra e per mare, fino alle profondità dei cuori e alle immensità degli orizzonti che si aprono sempre davanti a noi, dopo qualsiasi buio". Il nuovo libro è la terza opera della Frappini, dopo "L’ultimo dono prima di morire" del 2020 e "Il soldato che amava l’alba" dell’anno scorso. L’opera è in qualche modo "una sorpresa", perché costituisce il seguito della precedente pubblicazione, che ha raccolto ampi apprezzamenti tra i lettori. Arianna Frappini è una studentessa dell’Unipg, attiva a livello culturale e sociale molto seguita on line; ha anche pubblicato libri di poesie con Aletti editore.

A.C.