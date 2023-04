Il lavoro? Tutto in famiglia Ecco la “dinastia“ degli chef

Quattordici anni, figlia e nipote d’arte. Sa già quello che vuole fare da grande, perché anche lei vuole “abitare“ da protagonista quelle cucine in cui è cresciuta. Valentina Trotti ha appena partecipato alla competizione “Miglior Chef d’Italia Junior“ che si è tenuta in Sicilia. Lei era la più piccola in gara, per età. I risultati ufficiali non si conoscono ancora, ma è tranquilla. Suo papà è Umberto, l’istrionico chef dell’Osteria del Trap. E il Trap, al secolo Carlo Trotti, è suo nonno. Non solo. La nonna Morena: anche lei di professione faceva la cuoca. E se non bastasse, mamma Fjorda è pasticcera. Insomma, una “dinastia“ nata e cresciuta in cucina. Chiaro che il sangue di Valentina non potesse mentire.

"Fin da quando ero bambina ho giocato nella cucina di casa e in quella del ristorante. Ho rubato con gli occhi – dice sicura –, ho imparato tantissimo guardando quello che facevano e continuo a imparare ogni giorno. Ora a tutto questo patrimonio di conoscenza aggiungo la mia fantasia e le ricette che ne escono hanno il sapore di casa, mi ricordano i miei nonni, cui devo davvero tanto".

L’esperienza in Sicilia, al di là di come andrà, è stata molto formativa: "Ero tranquilla, sapevo come dovevo muovermi – racconta Valentina –. Lo vedo fare e un po’ lo faccio tutti i giorni. In cucina, al ristorante, vedo una squadra che ’viaggia’, all’unisono. Ognuno ha il suo compito, sa cosa deve fare. E se c’è qualcuno in difficoltà, c’è subito qualcun altro che è pronto ad ad aiutarlo. Non ho dubbi: voglio fare parte di questa squadra".

Vale è in terza media, la sua scelta scolastica ha, ovviamente, a che fare con la cucina: "È quello che voglio fare da grande. Sono fortunata, perché ho l’esempio dei miei genitori e dei miei nonni. Sono presenti l’uno per l’altra, sempre, anche se nonna non c’è più", racconta. Ed è questa la ricetta del successo: "In qualsiasi momento di difficoltà – ricorda Umberto – io, Fjorda e papà ci rimbocchiamo le maniche e niente ci fa più paura. Ce lo ha insegnato mamma Morena: anche nei suoi momenti peggiori, se avevamo bisogmno si alzava, sorrideva, ci diceva ’sto bene’ e si metteva all’opera. Lavorare, così, per noi è come un gioco: capita che sbagliamo, sì, ma è solo un’occasione per crescere".

AnnA