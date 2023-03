Il lavoro non è “femminile“ Aumentano le disoccupate e chi cerca un impiego

Quasi raddoppia il numero delle donne in cerca di occupazione, che dal primo semestre 2021 al primo semestre 2022 aumentano del 93%. E quanto emerge dal rapporto sugli Indicatori dell’economia ternana diffuso dalla Prefettura. "Secondo la rilevazione Istat sulle forze di lavoro – si legge -, nel primo semestre 2022 il numero di occupati residenti nella provincia di Terni è pari a 84mila unità e segna una diminuzione dell’1,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Il numero di

persone in cerca di occupazi ne ammonta a circa 7 mila unità e diminuisce del 5,1 per cento rispetto al primo semestre 2021. Tali andamenti comportano un calo della partecipazione al mercato del lavoro (-1,0 per cento delle forze di lavoro). In particolare, la variazione negativa del numero di occupati - si legge ancora nel rapporto – sembrerebbe ascrivibile ad un evidente effetto sostituzione, attualmente presente sul territorio provinciale, tra uomini (in crescita del +2,5 per cento con conseguente riduzione del numero di persone che cerca lavoro) e donne (in calo del -6,0 per cento). L’aumento dell’93,1 per cento delle donne in cerca di occupazione sottolinea la volontà di non essere escluse dal mercato del lavoro".

Aumenta in maniera marcata anche il tasso di disoccupazione femminile. "Nei primi sei mesi del 2022 - continua il rapporto dell’osservatorio economico – il tasso di occupazione della popolazione in età da lavoro (tra 15 e 64 anni) è pari al 61,8 per cento (-0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2021); il tasso di disoccupazione calcolato per la classe tra 15 e 74 è pari al 7,4 per cento, contro il 7,6 per cento del 2021. Per la componente femminile si riduce il tasso di occupazione di 0,6 punti percentuali e aumenta il tasso di disoccupazione di 4,6 punti percentuali".

Ste.Cin.