Il lago cerca una sponda Manca da quindici anni la manutenzione delle rive

Le sponde del Trasimeno non conoscono ormai da 15 anni un serio, profondo e strutturale intervento di manutenzione. E’ la realta negativa di cui ha preso atto la Seconda Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Valerio Mancini e arrivata a Castiglione Del Lago. Nella sede del Club Velico Castiglionese erano state infatti programmate le audizioni di amministratori locali, di Eaut (Ente acque umbre e toscane), di Afor (Agenzia forestale regionale), di associazioni di categoria, cooperative pescatori, club velici, ma anche di cittadini sul tema della ‘Valorizzazione delle opportunità e analisi delle criticità relative al Lago Trasimeno’.

E proprio da questi incontri sono emerse le criticità. Riguardano principalmente le difficoltà, di carattere burocratico, per la gestione e la manutenzione, con la richiesta di un ente unico che se ne faccia carico. A gran voce, soprattutto da parte del sindaco di Castiglione del Lago e presidente dell’Unione Comuni del Trasimeno, Matteo Burico è stato chiesto che il Governo rifinanzi immediatamente il Piano stralcio già esistente, passaggio necessario soprattutto per le urgenti attività di manutenzione delle sponde. Si è parlato, con proposte organiche emerse sostanzialmente da tutti gli interventi, della necessità che il lago possa poter usufruire dell’acqua in eccesso della diga di Montedoglio e di quella del Chiascio quando l’invaso verrà riempito.

Il sindaco Burico ha spiegato: "Su manutenzione e gestione del lago ci sono vincoli che si sovrappongono e spesso mancanti di risorse. Tuttavia sono emerse proposte che potrebbero avere un esito immediato. Come presidente dell’Unione dei Comuni chiedo di poter utilizzare il Piano stralcio già esistente invitando il Governo ad un suo rifinanziamento immediato, soprattutto per le urgenti manutenzioni delle sponde. E’ necessario andare oltre i vincoli, perché se troppo stretti diventano limiti per l’economia e la nostra comunità". Concorde e critico il presidente Mancini: "ho notato lo stato di abbandono di alcune infrastrutture, in special modo il canale dell’Anguillara. Situazioni che in caso di calamità potrebbero causare seri problemi. Manca un’adeguata manutenzione da oltre 15 anni anche in altre parti del lago e del territorio lacustre. il problema principale, emerso oggi, è chi deve fare le manutenzioni: ci sono sette livelli normativi. La proposta che la Commissione farà alla Giunta regionale riguarda la costituzione di un Ente di gestione operativa che preveda le manutenzioni delle sponde, dei dragaggi e soprattutto dei canali di conferimento, auspicando così il superamento di molte annose procedure burocratiche".