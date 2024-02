Il jazz di Christian Pabst a “Torgiano Winter“

Jazz e fotografia per il settimo appuntamento di “Torgiano Winter“ che dà appuntamento per domani sera alle 21 nella Sala Sant’Antonio: in scena “The Palm Tree Line”, il concerto jazz del Christian Pabst Trio con con Christian Pabst al pianoforte (nela foto), Francesco Pierotti al contrabbasso e Lorenzo Brilli alla batteria. Con l’occasione, sempre nella Sala Sant’Antonio, si terrà una mostra del fotografo Adriano Scognamillo dal titolo “Omaggio al Jazz”.

Con il debutto del suo nuovo gruppo italiano, il pianista tedesco Christian Pabst realizza un sogno in cui esprime il suo amore per la musica del Sud. Alla ricerca della bellezza trova ispirazione nell’unica zona nel mondo dove crescono le palme, tra 44esimo grado nord e il 44esimo grado sud. Ed è proprio questa linea, calda, solare, piena di vita, musica e di misteri e magia, che dà il nome all’album, “The Palm Tree Line“ nel quale, per la prima volta, dopo tante composizioni originali, Pabst interpreta la musica di altri compositori, tra colonne sonore italiane, un’esplosiva interpretazione del “Mambo” di Bernstein, i suoni cubani di “Alhambra” di Ernesto Lecuona fino ad “Amarcord£ di Nino Rota.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, si consiglia la prenotazione al Museo del Vino, allo 075.9880200; mail: [email protected].

Il concerto sarà preceduto da una cena all’Osteria del Museo alle 19.30 (prenotazioni a: [email protected] o allo 075.9886649).