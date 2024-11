Il Gubbio scivola ad Ascoli su un autogol

ASCOLI

1

GUBBIO

0

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Alagna, Menna, Gagliolo, Cozzoli; Bando, Varone; Marsura (st 45’ Quaranta), Tremolada (st 14’ Campagna), Tirelli (pt 39’ Silipo); Corazza (st 45’ Caccavo). All. Di Carlo A disp. Abati, Raffaelli, Maurizii, Adjapong, Piermarini, D’Uffizi, Maiga, Gagliardi, Achik.

GUBBIO (4-4-1-1): Venturi; D’Avino (st 36’ David), Pirrello, Signorini, Stramaccioni (st 27’ Fossati); Zallu, Rosaia, Iaccarino, Corsinelli; Maisto (st 27’ Franchini); D’Ursi. All. Taurino A disp. Bolletta, Tozzuolo, Rocchi, Conti, Mancini.

Arbitro: Maccarini di Arezzo (Mastrosimone-Macchi)

Marcatore: pt 15’ Pirrello (aut.).

Note: corner 1-5; ammoniti: D’Avino, Varone, Maisto, Gagliolo, Di Carlo, Corsinelli, Alagna; espulso Iaccarino al 33’ st per condotta violenta, Corsinelli al 51’ st per doppia ammonizione; recupero pt 4’; st 6’.

GUBBIO - Dare continuità era più che importante, ma il Gubbio fallisce ancora l’occasione. Al "Del Duca" vince l’Ascoli, che interrompe il digiuno dai tre punti dopo 11 gare: per gli uomini di Taurino rimane la buona prestazione, condizionata ancora una volta dagli episodi e dalle difficoltà offensive che permangono. Già nel primo tempo sono i rossoblù a costruire di più, ma l’Ascoli, che nei primi 45’ non tira mai in porta, trova fortunosamente il vantaggio: al 15’ Cozzoli, servito da Tremolada, crossa al centro trovando la deviazione di Pirrello che la mette nella sua porta. Il Gubbio comunque non si arrende e ci prova due minuti dopo con il destro dal limite di Corsinelli che finisce di poco a lato. I rossoblù mantengono alta la pressione e nel finale sfiorano il pari: al 39’ la volée dai 16 metri di Corsinelli finisce alta di poco, mentre nel recupero prima spazio alle proteste per un tocco di mano in area di Varone su incornata di Pirrello, poi dal conseguente corner svetta D’Ursi che manda a lato di poco. L’Ascoli, però, rientra dagli spogliatoi con un piglio diverso e nel primo quarto d’ora sfiora due volte il vantaggio con Corazza. Al 51’ l’ex Cesena trova il tapin vincente sul tiro di Bando ma viene pescato in posizione irregolare, mentre dieci minuti dopo il bomber friulano tocca di testa da pochi metri sul cross di Silipo ma Venturi salva sulla linea: nonostante le proteste dei marchigiani, anche dal replay si vede che la sfera non è entrata del tutto. Tra le due occasioni squillo del Gubbio, che al 57’ va vicino al pari con il destro di Iaccarino da fuori che non trova però lo specchio. Taurino cerca la scossa sostituendo Stramaccioni e Maisto per Fossati e Franchini al 72’, con quest’ultimo che al primo pallone toccato, di testa su situazione di corner, non trova lo specchio della porta con Livieri fuori causa. La situazione, però, si complica poco dopo: Iaccarino, tra i migliori in campo fino a quel momento, perde la testa e colpisce Alagna che non voleva riconsegnare il pallone e viene espulso dal direttore di gara. Da qui in avanti si gioca pochissimo, con zero brividi e tanto nervosismo, che porta anche all’espulsione di Corsinelli per doppio giallo.

Federico Minelli