Il Gruppo sbandieratori va alla Parata di Cavriago

ORVIETO Cresce e si fa onore il il Gruppo sbandieratori e musici dei quartieri che, per il quinto anno, torna alla Parata nazionale della bandiera, promossa dalla Lega Italiana Sbandieratori e giunta alla 42esima edizione, in svolgimento fino a domenica a Cavriago di Reggio Emilia, nella centralissima Piazza Angelo Zanti. La compagine orvietana porterà tutte le specialità e partirà con oltre quaranta elementi in pullman. Per questa trasferta ci sarà, infatti, la totalità del gruppo presente, comprese le piccole sbandieratrici, con famiglie al seguito, per "fare squadra in una competizione così importante e sentita". L’esibizione di singolo tradizionale sarà affidata anche stavolta a Mirko Grillo. Singolo jolly, Gaia Sangiovanni. Per la gara di coppia tradizionale scenderanno in pista Mirko Grillo e Francesco Casasole. La piccola squadra sarà composta, invece, da Mirko Grillo, Gaia Sangiovanni, Francesco Casasole e Filippo Sciarra. A questi per dare vita alla grande squadra si aggiungeranno anche Giulia Bocchino, Luigi Cicala, Riccardo Sborchia e Daniele Sborchia.